QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN tendiert am Donnerstagvormittag südwärts
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 42,15 EUR nach.
Das Papier von QIAGEN befand sich um 09:03 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 42,15 EUR ab. Der Kurs der QIAGEN-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 42,14 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,17 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.696 QIAGEN-Aktien.
Bei einem Wert von 47,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 34,24 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der QIAGEN-Aktie 18,78 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,160 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,00 EUR.
QIAGEN gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,85 USD je Aktie vermeldet. QIAGEN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 533,54 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 496,35 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.
Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von QIAGEN veröffentlicht werden.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem QIAGEN-Gewinn in Höhe von 2,34 USD je Aktie aus.
QIAGEN-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy
Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: QIAGEN-Aktie mit Buy
QIAGEN-Aktie dennoch unter Druck: Umsatzprognose für 2025 angehoben
Analysen zu QIAGEN N.V.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.2025
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
