QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN tendiert am Montagnachmittag nordwärts
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von QIAGEN. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 40,96 EUR zu.
Das Papier von QIAGEN legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 40,96 EUR. In der Spitze legte die QIAGEN-Aktie bis auf 41,32 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,81 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 180.806 QIAGEN-Aktien umgesetzt.
Am 22.01.2025 markierte das Papier bei 47,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 13,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 34,24 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2024 erhielten QIAGEN-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,200 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,00 EUR.
Am 04.11.2025 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 532,58 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 501,87 Mio. USD in den Büchern standen.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von QIAGEN wird am 10.02.2026 gerechnet.
Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,36 USD je Aktie.
