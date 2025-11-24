DAX23.210 +0,5%Est505.519 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,70 -0,1%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.721 -0,9%Euro1,1541 +0,2%Öl62,39 -0,2%Gold4.068 +0,1%
Kurs der QIAGEN

QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag fester

24.11.25 12:06 Uhr
Die Aktie von QIAGEN zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die QIAGEN-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 40,96 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
41,02 EUR 1,00 EUR 2,50%
Im XETRA-Handel gewannen die QIAGEN-Papiere um 11:48 Uhr 1,4 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die QIAGEN-Aktie bei 41,32 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,81 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 99.262 QIAGEN-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.01.2025 bei 47,36 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die QIAGEN-Aktie somit 13,51 Prozent niedriger. Bei 34,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten QIAGEN-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,200 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,00 EUR je QIAGEN-Aktie aus.

QIAGEN gewährte am 04.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,45 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 532,58 Mio. USD im Vergleich zu 501,87 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte QIAGEN am 10.02.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,36 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

