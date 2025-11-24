DAX23.282 +0,8%Est505.532 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,66 -0,5%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.528 -1,2%Euro1,1531 +0,1%Öl62,07 -0,7%Gold4.073 +0,2%
QIAGEN im Fokus

QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN schiebt sich am Montagvormittag vor

24.11.25 09:24 Uhr
QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN schiebt sich am Montagvormittag vor

Die Aktie von QIAGEN zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 40,72 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
41,02 EUR 1,00 EUR 2,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr sprang die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 40,72 EUR zu. In der Spitze gewann die QIAGEN-Aktie bis auf 40,81 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 40,81 EUR. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 6.842 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.01.2025 bei 47,36 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 34,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,93 Prozent würde die QIAGEN-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für QIAGEN-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,200 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 04.11.2025. Das EPS wurde auf 0,60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 0,45 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 532,58 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 501,87 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2026 erfolgen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,36 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Deutsche Bank AG: QIAGEN-Aktie erhält Buy

DZ BANK gibt QIAGEN-Aktie Kaufen

QIAGEN-Aktie fällt dennoch: Prognose erhöht - CEO-Wechsel, Übernahme und Aktienrückkauf angekündigt

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

DatumMeistgelesen
Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
20.11.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
11.11.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
11.11.2025QIAGEN KaufenDZ BANK
11.11.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
