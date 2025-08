RENK Aktie News: RENK am Mittwochmittag mit Kurseinbußen

So bewegt sich RENK

Die Aktie von RENK gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die RENK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 68,42 EUR ab.

Die RENK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,6 Prozent auf 68,42 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die RENK-Aktie bis auf 68,11 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 69,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RENK-Aktien beläuft sich auf 183.097 Stück.

Bei einem Wert von 85,96 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2025). 25,64 Prozent Plus fehlen der RENK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RENK-Aktie 286,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für RENK-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,420 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,587 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 63,20 EUR.

RENK ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,01 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als RENK mit -0,02 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 272,62 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 193,94 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,40 EUR je Aktie belaufen.

