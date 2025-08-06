RENK Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von RENK
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,7 Prozent bei 65,34 EUR.
Die RENK-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,7 Prozent auf 65,34 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RENK-Aktie bisher bei 65,27 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 67,24 EUR. Von der RENK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 49.367 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2025 bei 85,96 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RENK-Aktie derzeit noch 31,56 Prozent Luft nach oben. Am 17.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,71 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 72,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
RENK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,587 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 63,20 EUR an.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RENK am 14.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 40,57 Prozent auf 272,62 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 193,94 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,40 EUR je Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.08.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.2025
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.2025
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.2025
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|05.05.2025
|RENK Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.03.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|03.03.2025
|RENK Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.2025
|RENK Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
