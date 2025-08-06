DAX24.313 +1,6%ESt505.345 +1,5%Top 10 Crypto15,79 +2,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin99.893 +1,3%Euro1,1654 ±-0,0%Öl67,39 +0,6%Gold3.381 +0,4%
RENK im Fokus

RENK Aktie News: RENK am Mittag im Keller

07.08.25 12:07 Uhr
RENK Aktie News: RENK am Mittag im Keller

Die Aktie von RENK gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die RENK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 6,8 Prozent auf 63,87 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die RENK-Aktie in der XETRA-Sitzung um 6,8 Prozent auf 63,87 EUR ab. In der Spitze büßte die RENK-Aktie bis auf 62,00 EUR ein. Bei 67,24 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 713.309 RENK-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (85,96 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2025. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 25,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 17,71 EUR fiel das Papier am 17.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 260,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten RENK-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,587 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 63,20 EUR je RENK-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte RENK am 14.05.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite standen 272,62 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 193,94 Mio. EUR umgesetzt.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RENK ein EPS in Höhe von 1,40 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: RENK Group AG

Analysen zu RENK

DatumRatingAnalyst
04.08.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
22.07.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
22.07.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.07.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
17.07.2025RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen