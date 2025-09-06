RENK Aktie News: RENK am Vormittag im Plus
Die Aktie von RENK gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 67,74 EUR.
Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 67,74 EUR zu. Bei 67,77 EUR erreichte die RENK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 67,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 12.341 RENK-Aktien gehandelt.
Am 04.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,96 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RENK-Aktie 26,90 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 73,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für RENK-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,420 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,598 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 64,20 EUR aus.
RENK ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RENK 0,09 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 347,53 Mio. EUR gegenüber 272,64 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,41 EUR je RENK-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Datum
Rating
Analyst
|14.08.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|15.05.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|05.05.2025
|RENK Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.03.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|03.03.2025
|RENK Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Datum
Rating
Analyst
