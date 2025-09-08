DAX23.716 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,73 -0,4%Dow45.683 +0,4%Nas21.775 -0,1%Bitcoin95.081 -0,2%Euro1,1726 -0,3%Öl67,01 +1,2%Gold3.641 +0,1%
Aktie im Blick

RENK Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von RENK

09.09.25 16:09 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 67,44 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
67,36 EUR -1,72 EUR -2,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr fiel die RENK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 67,44 EUR ab. Bei 65,87 EUR markierte die RENK-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 69,05 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 539.708 RENK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 85,96 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,46 Prozent hinzugewinnen. Am 17.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 17,71 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 73,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

RENK-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,420 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,598 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 64,20 EUR je RENK-Aktie aus.

RENK ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 347,53 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 272,64 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Experten gehen davon aus, dass RENK im Jahr 2025 1,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Rüstungsbranche im Aufwind: Das treibt die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT an

Wie Experten die RENK-Aktie im August einstuften

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT ziehen an: Rüstungswerte starten Erholung

