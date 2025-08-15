RENK Aktie News: RENK am Vormittag fester

Kurs der RENK

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von RENK. Zuletzt ging es für das RENK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 61,87 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 61,87 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die RENK-Aktie bei 62,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 61,55 EUR. Zuletzt wechselten 113.166 RENK-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 85,96 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,94 Prozent. Bei 17,71 EUR fiel das Papier am 17.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 71,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für RENK-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,420 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,596 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 64,20 EUR.

Am 13.08.2025 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,30 EUR. Im letzten Jahr hatte RENK einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 347,53 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RENK einen Umsatz von 272,64 Mio. EUR eingefahren.

Experten gehen davon aus, dass RENK im Jahr 2025 1,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

