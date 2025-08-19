DAX24.348 -0,3%ESt505.482 ±-0,0%Top 10 Crypto15,87 +2,4%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.823 +1,0%Euro1,1638 -0,1%Öl66,57 +0,9%Gold3.326 +0,3%
Aktienkurs im Fokus

RENK Aktie News: RENK verzeichnet am Vormittag Verluste

20.08.25 09:25 Uhr
RENK Aktie News: RENK verzeichnet am Vormittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von RENK. Das Papier von RENK gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,9 Prozent auf 55,33 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
56,62 EUR -0,64 EUR -1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RENK-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 55,33 EUR abwärts. Bei 54,02 EUR markierte die RENK-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 54,30 EUR. Von der RENK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 245.791 Stück gehandelt.

Am 04.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 85,96 EUR an. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 35,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,71 EUR. Dieser Wert wurde am 17.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 68,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für RENK-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,420 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,596 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 64,20 EUR je RENK-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte RENK am 13.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RENK 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat RENK 347,53 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Den erwarteten Gewinn je RENK-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,41 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: RENK Group AG

Analysen zu RENK

DatumRatingAnalyst
15.08.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025RENK HoldWarburg Research
13.08.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen