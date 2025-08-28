RENK Aktie News: RENK am Vormittag im Plus

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von RENK. Zuletzt sprang die RENK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 61,07 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 61,07 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die RENK-Aktie bei 61,43 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 61,16 EUR. Von der RENK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23.096 Stück gehandelt.

Am 04.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 85,96 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 40,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,71 EUR. Dieser Wert wurde am 17.10.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 71,01 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für RENK-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,598 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der RENK-Aktie wird bei 64,20 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RENK am 13.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 347,53 Mio. EUR – ein Plus von 27,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RENK 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,41 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

