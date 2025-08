Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Nachmittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 1.756,00 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 1.756,00 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.763,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1.707,50 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 102.346 Stück gehandelt.

Bei 1.944,00 EUR erreichte der Titel am 02.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 437,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 301,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2024 8,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 11,43 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.888,25 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Rheinmetall ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,92 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 45,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,31 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,58 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Rheinmetall am 07.08.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 29,36 EUR im Jahr 2025 aus.

