Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall schiebt sich am Mittwochmittag vor

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 1.772,00 EUR.

Das Papier von Rheinmetall konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 1.772,00 EUR. Bei 1.791,00 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1.787,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 57.540 Rheinmetall-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.06.2025 bei 1.944,00 EUR. 9,71 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2024 (463,80 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 73,83 Prozent wieder erreichen.

Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 11,37 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 1.888,25 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 08.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,92 EUR gegenüber 1,10 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 45,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,31 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,58 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 07.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 05.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 29,36 EUR je Rheinmetall-Aktie.

