Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Rheinmetall im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 1.753,50 EUR ab.

Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 1.753,50 EUR. Bei 1.744,50 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 1.787,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 109.447 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.06.2025 markierte das Papier bei 1.944,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 10,86 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 463,80 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 73,55 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2024 mit 8,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 11,37 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 1.888,25 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Am 08.05.2025 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,92 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,10 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,31 Mrd. EUR – ein Plus von 45,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1,58 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. Am 05.11.2026 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 29,36 EUR je Rheinmetall-Aktie.

