Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verliert am Donnerstagvormittag kräftig

07.08.25 09:24 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 6,1 Prozent auf 1.674,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.717,50 EUR -50,00 EUR -2,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 6,1 Prozent auf 1.674,00 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Rheinmetall-Aktie ging bis auf 1.672,50 EUR. Bei 1.707,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 77.522 Stück.

Am 02.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.944,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 13,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2024 bei 463,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 72,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 11,37 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 8,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 1.888,25 EUR.

Rheinmetall veröffentlichte am 08.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,92 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 45,79 Prozent auf 2,31 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2025 29,36 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

