11.08.25 12:05 Uhr
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,4 Prozent auf 1.548,50 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 4,4 Prozent im Minus bei 1.548,50 EUR. Im Tief verlor die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.525,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1.572,00 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 205.277 Aktien.

Bei 1.944,00 EUR erreichte der Titel am 02.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2024 bei 463,80 EUR. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 233,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 11,27 EUR, nach 8,10 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 1.919,50 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 07.08.2025. Es stand ein EPS von 2,90 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,43 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,43 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 2,23 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 29,18 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.net

