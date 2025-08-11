DAX23.953 -0,5%ESt505.314 -0,3%Top 10 Crypto16,40 ±0,0%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.048 -0,2%Euro1,1606 -0,1%Öl66,45 -0,4%Gold3.339 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000 Apple 865985 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und China verlängern Pause im Zollstreit: DAX leichter -- Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet -- Canopy Growth, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank, Plug Power, Bitcoin im Fokus
Top News
Hannover Rück-Aktie dennoch schwächer: Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet Hannover Rück-Aktie dennoch schwächer: Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Rheinmetall im Fokus

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall schiebt sich am Mittag vor

12.08.25 12:05 Uhr
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall schiebt sich am Mittag vor

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 1.559,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.546,00 EUR 38,00 EUR 2,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 1.559,50 EUR zu. In der Spitze gewann die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.573,00 EUR. Bei 1.545,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 92.553 Rheinmetall-Aktien.

Bei 1.944,00 EUR markierte der Titel am 02.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2024 bei 463,80 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 70,26 Prozent sinken.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2024 mit 8,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 11,27 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.919,50 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Am 07.08.2025 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,90 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,43 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 2,43 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,23 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 29,18 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rüstungswerte unter Druck: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT verlieren

Volkswagen-Aktie im Plus: Grünen-Ministerin Hamburg will VW-Aufsichtsratssitz bis 2027 behalten

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK rot nach gestoppten Rüstungsexporten - Analysten optimistisch

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Rheinmetall BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Rheinmetall BuyUBS AG
07.08.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
26.03.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen