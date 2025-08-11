Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall schiebt sich am Mittag vor
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 1.559,50 EUR.
Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 1.559,50 EUR zu. In der Spitze gewann die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.573,00 EUR. Bei 1.545,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 92.553 Rheinmetall-Aktien.
Bei 1.944,00 EUR markierte der Titel am 02.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2024 bei 463,80 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 70,26 Prozent sinken.
Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2024 mit 8,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 11,27 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.919,50 EUR je Rheinmetall-Aktie an.
Am 07.08.2025 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,90 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,43 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 2,43 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,23 Mrd. EUR umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 29,18 EUR je Aktie belaufen.
Analysen zu Rheinmetall AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|08.08.2025
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|07.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|17.06.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|09.05.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|29.04.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|26.03.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.06.2019
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.2017
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.2015
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
