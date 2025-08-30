Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 1.973,50 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 1.973,50 EUR. Bei 1.980,00 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1.967,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 27.864 Rheinmetall-Aktien.

Am 16.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1.980,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 0,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 463,80 EUR am 04.11.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 76,50 Prozent sinken.

Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 8,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 11,28 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 1.900,75 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,90 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,43 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,43 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 2,23 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Rheinmetall.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 29,68 EUR je Aktie belaufen.

