Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gibt am Donnerstagvormittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 1.724,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 1,2 Prozent auf 1.724,50 EUR. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1.678,00 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1.706,00 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 80.795 Stück gehandelt.

Am 03.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2.008,00 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2024 bei 463,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 73,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2024 mit 8,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 11,37 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 2.174,44 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 07.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,90 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 1,43 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,43 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 2,23 Mrd. EUR eingefahren.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Rheinmetall.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 29,55 EUR je Rheinmetall-Aktie.

