Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 1.798,00 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr rutschte die Rheinmetall-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 1.798,00 EUR ab. Die Rheinmetall-Aktie sank bis auf 1.775,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1.830,00 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 88.319 Aktien.

Am 03.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2.008,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,68 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 463,80 EUR fiel das Papier am 04.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 74,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 11,37 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 2.163,33 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,90 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,43 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 2,43 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 2,23 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Rheinmetall.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 29,55 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

