Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gibt am Mittwochvormittag nach

Rheinmetall im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt ging es für die Rheinmetall-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 1.805,00 EUR.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 1.805,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie sank bis auf 1.805,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1.830,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 10.128 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2.008,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 11,25 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 463,80 EUR am 04.11.2024. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 289,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 8,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 11,37 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 2.163,33 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,90 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 2,43 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,23 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 29,55 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

