Heute im Fokus
Anleger zurückhaltend: DAX im Minus -- Japans Börse schließt in Rot -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- USA weiten Stahl- und Aluminiumzölle aus -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
QIAGEN-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy QIAGEN-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy
Kaum Bewegung im Depot: Diese Aktien hielt der Gates Foundation Trust im 2. Quartal 2025 Kaum Bewegung im Depot: Diese Aktien hielt der Gates Foundation Trust im 2. Quartal 2025
Blick auf Rheinmetall-Kurs

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag leichter

20.08.25 09:25 Uhr
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,1 Prozent auf 1.519,50 EUR nach.

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 3,1 Prozent im Minus bei 1.519,50 EUR. Bei 1.481,00 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 1.500,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 65.929 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 02.06.2025 markierte das Papier bei 1.944,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,94 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2024 auf bis zu 463,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 69,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 8,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 11,28 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 1.919,50 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Am 07.08.2025 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,90 EUR gegenüber 1,43 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,43 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 2,23 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2025 29,60 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Rheinmetall BuyUBS AG
