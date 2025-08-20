Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Kurs der Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Plus bei 1.601,50 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 1.601,50 EUR zu. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1.613,50 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 1.580,00 EUR. Bisher wurden heute 133.777 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Am 02.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.944,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 21,39 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2024 (463,80 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 71,04 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 11,28 EUR, nach 8,10 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 1.879,43 EUR angegeben.

Rheinmetall veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,90 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,77 Prozent auf 2,43 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2025 29,60 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

