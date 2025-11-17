Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Robinhood

So entwickelt sich Robinhood

Die Aktie von Robinhood gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Robinhood-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 6,2 Prozent auf 114,90 USD abwärts.

Das Papier von Robinhood gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 6,2 Prozent auf 114,90 USD abwärts. In der Spitze fiel die Robinhood-Aktie bis auf 114,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 120,65 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3.741.983 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,83 USD an. Gewinne von 33,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 29,68 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Robinhood-Aktie damit 287,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Robinhood-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 05.11.2025 hat Robinhood in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,17 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 99,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,28 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 643,00 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 18.02.2026 dürfte Robinhood Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Robinhood im Jahr 2025 2,02 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

