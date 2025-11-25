Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Robinhood

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 3,6 Prozent auf 110,85 USD ab.

Das Papier von Robinhood befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,6 Prozent auf 110,85 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Robinhood-Aktie bis auf 109,23 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 112,34 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.173.106 Robinhood-Aktien.

Bei 153,83 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 38,77 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 29,68 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 73,23 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Robinhood-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 05.11.2025 hat Robinhood in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Robinhood ein EPS von 0,17 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 99,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,28 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 643,00 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Robinhood am 18.02.2026 präsentieren.

In der Robinhood-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,01 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Robinhood-Aktie auf den Verkaufszetteln trotz Umsatz- und Gewinnsprung

Ausblick: Robinhood stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen