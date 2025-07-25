DAX23.773 +0,8%ESt505.344 +0,4%Top 10 Crypto15,73 -0,1%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.267 -0,6%Euro1,1640 -0,2%Öl66,93 -0,7%Gold3.546 -0,4%
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

04.09.25 12:05 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Roche. Zuletzt ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 275,50 CHF.

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 275,50 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Roche-Aktie bei 276,60 CHF. Bei 269,50 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 254.436 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.03.2025 markierte das Papier bei 313,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 12,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 15,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2024 mit 9,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,91 CHF je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 275,14 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 präsentieren. Roche dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.02.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 19,92 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

