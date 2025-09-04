Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Freitagmittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Blick

Die Aktie von Roche zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Die Roche-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 275,70 CHF.

Anleger zeigten sich um 11:49 Uhr bei der Roche-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 275,70 CHF. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 277,50 CHF an. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 274,90 CHF ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 277,50 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 252.588 Roche-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.03.2025 auf bis zu 313,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,82 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 231,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 18,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,90 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,70 CHF aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 275,14 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 29.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 04.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Roche.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 19,88 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

