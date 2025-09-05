Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Roche

Roche im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Roche befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 1,1 Prozent auf 271,30 CHF ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die Roche-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 271,30 CHF ab. Im Tief verlor die Roche-Aktie bis auf 271,10 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 274,10 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 105.452 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (313,80 CHF) erklomm das Papier am 12.03.2025. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 13,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 231,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Roche-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 10,77 CHF belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 275,14 CHF an.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.01.2026 terminiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 04.02.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 19,88 CHF je Aktie belaufen.

