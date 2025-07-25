Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verteidigt Stellung am Dienstagmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Roche zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Im SIX SX-Handel kam die Roche-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 260,40 CHF.

Mit einem Kurs von 260,40 CHF zeigte sich die Roche-Aktie im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr kaum verändert. Den Tageshöchststand markierte die Roche-Aktie bei 261,10 CHF. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 259,00 CHF ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 259,70 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 96.992 Aktien.

Am 12.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 313,80 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 231,90 CHF. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 12,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,89 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,70 CHF je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 275,14 CHF für die Roche-Aktie aus.

Am 29.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 19,81 CHF je Aktie aus.

