Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verteidigt Stellung am Dienstagmittag
Die Aktie von Roche zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Im SIX SX-Handel kam die Roche-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 260,40 CHF.
Werte in diesem Artikel
Mit einem Kurs von 260,40 CHF zeigte sich die Roche-Aktie im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr kaum verändert. Den Tageshöchststand markierte die Roche-Aktie bei 261,10 CHF. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 259,00 CHF ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 259,70 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 96.992 Aktien.
Am 12.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 313,80 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 231,90 CHF. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 12,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,89 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,70 CHF je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 275,14 CHF für die Roche-Aktie aus.
Am 29.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.02.2027.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 19,81 CHF je Aktie aus.
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|01.09.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|29.07.2025
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|25.07.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.05.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.2025
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.2025
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
