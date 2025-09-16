Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tritt am Vormittag auf der Stelle

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Roche. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Roche-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 258,30 CHF.

Zum Vortag unverändert notierte die Roche-Aktie um 09:06 Uhr im SIX SX-Handel bei 258,30 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Roche-Aktie bisher bei 258,50 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Roche-Aktie bis auf 257,90 CHF. Mit einem Wert von 258,10 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 17.789 Aktien.

Am 12.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 313,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 17,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 231,90 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 11,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Roche-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,89 CHF aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 275,14 CHF für die Roche-Aktie aus.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 04.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 19,81 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

