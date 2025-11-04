DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 -2,8%Nas23.349 -2,0%Bitcoin87.585 -5,3%Euro1,1481 -0,4%Öl64,28 -0,9%Gold3.936 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX letztlich im Minus -- US-Börsen schließen tiefer -- QIAGEN, Palantir, Bitcoin, Apple, D-Wave, DroneShield, FMC, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
Top News
Ausblick: McDonald's-Aktie mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Ausblick: McDonald's-Aktie mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Aktien von Eli Lilly und Novo Nordisk: Trump verhandelt wohl über günstige Abnehm-Medikamente Aktien von Eli Lilly und Novo Nordisk: Trump verhandelt wohl über günstige Abnehm-Medikamente
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Schlotterbeck dabei - Zwei BVB-Profis fehlen in Manchester

04.11.25 20:41 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,33 EUR -0,08 EUR -2,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MANCHESTER (dpa-AFX) - Der zuletzt krank ausgefallene Nico Schlotterbeck hat das Abschlusstraining von Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) absolviert und steht im Kader für den Champions-League-Kracher bei Manchester City. Der 25 Jahre alte deutsche Nationalspieler war bei der letzten Einheit kurz vor dem Flug nach England auf dem Trainingsgelände des BVB dabei und wirkte fit. Schlotterbeck hatte den 1:0-Sieg gegen den FC Augsburg wegen einer Erkältung verpasst.

Wer­bung

Sein Abwehrkollege Niklas Süle, der am Freitag ebenfalls gefehlt hatte, ist dagegen nicht rechtzeitig gesund geworden. Der 30-Jährige laboriert an Zehenproblemen. Überraschend trainierte auch Julian Brandt nicht mit seinen Teamkollegen. Der 29 Jahre alte Offensivspieler übte individuell und fällt wegen muskulärer Probleme ebenso aus. "Das Risiko wäre zu groß gewesen", sagte BVB-Trainer Niko Kovac am Abend bei der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Der BVB trifft an diesem Mittwoch am vierten Spieltag der Ligaphase auf das Starensemble von Trainer Pep Guardiola. In den bisherigen drei Partien holte Dortmund ebenso wie die Cityzens sieben Punkte. Das Spiel in England beginnt um 21 Uhr/MEZ (DAZN)./the/DP/he

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
23.11.2017BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
29.11.2016BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
16.12.2014BVB (Borussia Dortmund) HaltenGSC Research GmbH
08.10.2010Borussia Dortmund GmbHCo haltenBankhaus Lampe KG
10.06.2010Borussia Dortmund wurde ausgestopptFocus Money
DatumRatingAnalyst
14.08.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
19.06.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
17.04.2007Borussia Dortmund DowngradeGSC Research
18.08.2006Borussia Dortmund reduzierenAC Research
22.05.2006Borussia Dortmund verkaufenEuro am Sonntag

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BVB (Borussia Dortmund) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen