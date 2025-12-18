DAX24.186 +0,9%Est505.739 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,64 +4,5%Nas23.121 +1,9%Bitcoin75.317 +2,8%Euro1,1746 ±0,0%Öl60,09 -0,9%Gold4.370 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Micron Technology 869020 Bayer BAY001 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX steigt -- Wall Street fester -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Oracle stürzt nach KI-Projekt-Streit ab -- Micron, Plug Power, TMTG, Canopy im Fokus
Top News
Plug Power-Aktie fester: Namibia-Projekt und CEO-Wechsel sollen Trendwende einleiten Plug Power-Aktie fester: Namibia-Projekt und CEO-Wechsel sollen Trendwende einleiten
D-Wave-Aktie schwankt stark: Nach Rally folgt Rücksetzer - wie geht es jetzt weiter? D-Wave-Aktie schwankt stark: Nach Rally folgt Rücksetzer - wie geht es jetzt weiter?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Warum sich passiv mit dem Markt zufriedengeben, wenn man ihn aktiv schlagen kann? Jetzt entdecken!

ROUNDUP: Vergütung für Dax-Kontrolleure steigt auf 128 Millionen Euro

18.12.25 15:56 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
92,56 EUR -0,68 EUR -0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
32,55 EUR 0,94 EUR 2,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
235,95 EUR 3,65 EUR 1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
103,95 EUR -0,45 EUR -0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
24.191,4 PKT 230,8 PKT 0,96%
Charts|News|Analysen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Für ihre Tätigkeit als Aufseher der Aktiengesellschaften haben normale Aufsichtsratsmitglieder im vergangenen Jahr im Schnitt gut 131.400 Euro bekommen, drei Prozent mehr als 2023. Dies geht aus einer Auswertung der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) hervor. Ein Aufsichtsratsvorsitzender einer Dax-Gesellschaft (DAX) verdiente 2024 im Schnitt gut 436.000 Euro (+3,8 Prozent), ein stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender kam auf knapp 287.000 Euro (+3,6 Prozent).

Wer­bung

Die gesamte Vergütungssumme stieg der Studie zufolge um 4,4 Prozent auf gut 128 Millionen Euro. Ausgewertet wurden die Unternehmen, die Ende August 2025 zum Dax gehörten. Der Index bildet die 40 größten, börsennotierten Firmen in Deutschland ab.

"Die höchste Gesamtvergütung erhielt wie im Vorjahr der Aufsichtsrat von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)", sagte ein DSW-Sprecher. Insgesamt seien 2024 rund 7,8 Millionen Euro an die Mitglieder des 20-köpfigen Gremiums ausgezahlt worden. Dahinter folgen die Deutsche Bank (ebenfalls rund 7,8 Millionen Euro) und BMW (rund 5,8 Millionen Euro).

Von den Aufsichtsratsvorsitzenden hätten Alexander Wynaendts von der Deutschen Bank (950.000 Euro), Michael Diekmann von der Allianz (758.000 Euro) und Hans Dieter Pötsch von Volkswagen (679.000 Euro) die höchsten Vergütungen erhalten.

Wer­bung

Die bestbezahlte Aufseherin war laut DSW Birgit Steinborn, stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende bei Siemens, mit 452.000 Euro. In der Gesamtrangliste liege sie damit auf Platz 22.

Die IG Metall wies darauf hin, dass Mitglieder der DGB-Gewerkschaften verpflichtet sind, einen Großteil ihrer Aufsichtsrats-Tantiemen an die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung abzuführen. "Grundlage hierfür ist eine entsprechende Richtlinie", erklärte ein Sprecher. Demnach müsse ein einfaches Aufsichtsratsmitglied bis zur Grenze von 5.000 Euro Tantiemen pro Jahr zehn Prozent abführen. "Ab dieser Grenze müssen 90 Prozent abgeführt werden." Für stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende liege die Grenze bei 7.500 Euro./tob/DP/stw

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
09.12.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
05.12.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
27.11.2025Volkswagen (VW) vz HaltenDZ BANK
26.11.2025Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09.12.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
04.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
05.12.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
27.11.2025Volkswagen (VW) vz HaltenDZ BANK
26.11.2025Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.11.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen