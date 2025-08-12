DAX24.231 +0,9%ESt505.383 +0,9%Top 10 Crypto16,84 +1,6%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.974 ±0,0%Euro1,1709 +0,3%Öl65,69 -0,6%Gold3.360 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F TUI TUAG50 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX höher -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- Canopy Growth, CoreWeave, EVOTEC, Lilium, pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
Top News
TUI-Aktie im Plus: TUI übertrifft mit Umsatz- und Ergebnisplus die Erwartungen TUI-Aktie im Plus: TUI übertrifft mit Umsatz- und Ergebnisplus die Erwartungen
Vestas-Aktie in Rot: Auftragseingang bei Vestas erleidet kräftigen Dämpfer Vestas-Aktie in Rot: Auftragseingang bei Vestas erleidet kräftigen Dämpfer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

ROUNDUP/Windturbinenbauer Vestas: Kundenzurückhaltung wegen US-Politik

13.08.25 11:22 Uhr

AARHUS (dpa-AFX) - Der Windturbinenhersteller Vestas (Vestas Wind Systems A-S) hat im zweiten Quartal deutlich weniger Aufträge eingeworben als vor einem Jahr. Der Auftragseingang sackte um 44 Prozent auf rund zwei Gigawatt ab, wie das dänische Unternehmen am Mittwoch in Aarhus mitteilte. Vestas begründete dies mit der Unsicherheit der Kunden mit Blick auf politische Richtungsentscheidungen - insbesondere in den USA. Dort gilt Präsident Donald Trump als entschiedener Windkraftgegner.

Wer­bung

Vestas habe in der europäischen Region (EMEA) eine gute Auftragsdynamik verzeichnet, kommentierte Konzernchef Henrik Andersen. Jedoch habe sich die politische Unsicherheit auf die Schlüsselmärkte ausgewirkt. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um 14 Prozent auf gut 3,7 Milliarden Euro. Das Ergebnis profitierte von einer besseren Entwicklung für Landanlagen und niedrigere Garantiekosten. Dagegen belasteten Kosten für das Hochfahren der Kapazitäten, speziell für eine neue Meeresturbine.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich auf 57 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr wegen Problemen im Servicegeschäft ein Verlust von 185 Millionen zu Buche gestanden hatte. Die entsprechende Ebit-Marge lag bei 1,5 Prozent, nach minus 5,6 Prozent im Vorjahr. Umsatz und operatives Ergebnis fielen schwächer aus als von Analysten erwartet.

Dennoch stieg die Aktie am Vormittag um mehr als vier Prozent. So hatten Analysten beim Neugeschäft offenbar Schlimmeres befürchtet. Der Windturbinenhersteller habe beim Auftragseingang die Markterwartung übertroffen, bemerkte etwa Lucas Ferhani vom Analysehaus Jefferies.

Wer­bung

Auch Supriya Subramanian von UBS zeigt sich von den Aufträgen "positiv überrascht". Die Profitabilität habe hingegen enttäuscht. Dies bemerkte auch RBC-Analyst Colin Moody. Die Ziele für das Gesamtjahr seien aber trotz der konjunkturellen Unsicherheit bestätigt worden. Gemeinsam mit der rückläufigen Entwicklung der Gewährleistungsrückstellungen sei dies ein gutes Zeichen.

Das Unternehmen will 2025 einen Umsatz von 18 bis 20 Milliarden Euro erreichen. Die bereinigte Ebit-Marge soll vier bis sieben Prozent betragen./nas/lew/jha/

Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Vestas Wind Systems A-S

DatumRatingAnalyst
12:46Vestas Wind Systems A-S OutperformBernstein Research
11:16Vestas Wind Systems A-S OverweightJP Morgan Chase & Co.
11:11Vestas Wind Systems A-S BuyUBS AG
11:11Vestas Wind Systems A-S OutperformRBC Capital Markets
09:36Vestas Wind Systems A-S BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12:46Vestas Wind Systems A-S OutperformBernstein Research
11:16Vestas Wind Systems A-S OverweightJP Morgan Chase & Co.
11:11Vestas Wind Systems A-S BuyUBS AG
11:11Vestas Wind Systems A-S OutperformRBC Capital Markets
09:36Vestas Wind Systems A-S BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.07.2025Vestas Wind Systems A-S HoldDeutsche Bank AG
04.07.2025Vestas Wind Systems A-S NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.07.2025Vestas Wind Systems A-S NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.07.2025Vestas Wind Systems A-S HoldDeutsche Bank AG
01.07.2025Vestas Wind Systems A-S NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
01.07.2025Vestas Wind Systems A-S VerkaufenDZ BANK
04.12.2024Vestas Wind Systems A-S UnderweightBarclays Capital
08.11.2024Vestas Wind Systems A-S UnderweightBarclays Capital
03.05.2024Vestas Wind Systems A-S UnderweightBarclays Capital
19.03.2024Vestas Wind Systems A-S UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vestas Wind Systems A-S nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen