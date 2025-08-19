Vestas Wind Systems A-S Aktie
Marktkap. 17,83 Mrd. EURKGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
Vestas Wind Systems A-S Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vestas auf "Buy" belassen. Das organische Wachstum der europäischen Investitionsgüterindustrie sei im zweiten Quartal relativ stabil gewesen, schrieb Supriya Subramanian in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenrückblick. Vielleicht sei der Tiefpunkt erreicht, sodass es im zweiten Halbjahr eine leichte Erholung geben könne. Wachstum dürfte ihrer Einschätzung nach in den kommenden Quartalen aber schwierig bleiben./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 20:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 20:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
|Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
18,25 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Supriya Subramanian
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
157,14 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|19.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|18.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|18.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|18.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|18.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|18.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|18.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Verkaufen
|DZ BANK
|04.12.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|03.05.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|19.03.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|15.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|07.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|04.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG