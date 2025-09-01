RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von RTL gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 34,85 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 34,85 EUR. Die RTL-Aktie gab in der Spitze bis auf 34,65 EUR nach. Mit einem Wert von 35,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 72.645 RTL-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 37,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.06.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 8,75 Prozent könnte die RTL-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,65 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RTL-Aktie derzeit noch 32,14 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten RTL-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,13 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,21 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RTL-Aktie bei 33,84 EUR.

Am 13.03.2019 äußerte sich RTL zu den Kennzahlen des am 31.12.2018 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RTL ein EPS von 1,59 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,04 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,04 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte RTL am 18.11.2025 vorlegen. RTL dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,76 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

