RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Dienstagmittag mit Abschlägen

Die Aktie von RTL gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die RTL-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 35,15 EUR.

Die RTL-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 35,15 EUR. Das bisherige Tagestief markierte RTL-Aktie bei 34,85 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 35,80 EUR. Zuletzt wechselten 32.977 RTL-Aktien den Besitzer.

Am 30.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RTL-Aktie mit einem Kursplus von 7,82 Prozent wieder erreichen. Am 14.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,65 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 32,72 Prozent würde die RTL-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

RTL-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,13 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,21 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,84 EUR an.

Am 13.03.2019 hat RTL in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2018 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat RTL mit einem Umsatz von insgesamt 2,04 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte RTL am 18.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte RTL die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,76 EUR je RTL-Aktie belaufen.

