RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von RTL. Das Papier von RTL legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 34,70 EUR.

Die Aktie notierte um 09:01 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 34,70 EUR zu. Die RTL-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 34,70 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 34,50 EUR. Der Tagesumsatz der RTL-Aktie belief sich zuletzt auf 839 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.06.2025 auf bis zu 37,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,22 Prozent hinzugewinnen. Am 14.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,65 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RTL-Aktie 31,84 Prozent sinken.

RTL-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,13 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,21 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,84 EUR für die RTL-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2018 abgelaufenen Quartal legte RTL am 13.03.2019 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2,04 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,76 EUR je RTL-Aktie.

