RTL Aktie News: MDAX Aktie Anleger schicken RTL am Mittag ins Plus

Die Aktie von RTL zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 35,15 EUR zu.

Die RTL-Aktie konnte um 11:45 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 35,15 EUR. In der Spitze gewann die RTL-Aktie bis auf 35,20 EUR. Mit einem Wert von 34,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 11.966 RTL-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 30.06.2025 auf bis zu 37,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 7,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der RTL-Aktie ist somit 32,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

RTL-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,21 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RTL-Aktie bei 33,84 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RTL am 13.03.2019 vor. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2,04 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die RTL-Bilanz für Q3 2025 wird am 18.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte RTL die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RTL ein EPS in Höhe von 2,76 EUR in den Büchern stehen haben wird.

