RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Nachmittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von RTL. Im XETRA-Handel gewannen die RTL-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von RTL zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 35,60 EUR. Bei 35,65 EUR erreichte die RTL-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,20 EUR. Zuletzt wechselten 23.199 RTL-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 37,90 EUR erreichte der Titel am 30.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 14.11.2024 auf bis zu 23,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 33,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,21 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RTL-Aktie bei 33,84 EUR.

Am 13.03.2019 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,59 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RTL 1,59 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,04 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,04 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,76 EUR je RTL-Aktie belaufen.

