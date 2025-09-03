DAX23.752 +0,7%ESt505.343 +0,5%Top 10 Crypto15,64 -1,0%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.403 +0,5%Euro1,1725 ±0,0%Öl66,72 +1,6%Gold3.612 +0,7%
Aktienkurs aktuell

RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL tendiert am Montagvormittag nordwärts

08.09.25 09:25 Uhr
RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL tendiert am Montagvormittag nordwärts

Die Aktie von RTL gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von RTL zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 35,75 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RTL
35,50 EUR -0,10 EUR -0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RTL-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 35,75 EUR. Zwischenzeitlich stieg die RTL-Aktie sogar auf 35,80 EUR. Bei 35,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.458 RTL-Aktien den Besitzer.

Am 30.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,90 EUR. Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 5,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,65 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die RTL-Aktie mit einem Verlust von 33,85 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,21 EUR, nach 2,13 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,84 EUR für die RTL-Aktie.

RTL veröffentlichte am 13.03.2019 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,59 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 2,04 Mrd. EUR, gegenüber 2,04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2025 veröffentlicht. RTL dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RTL einen Gewinn von 2,76 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

RTL-Aktie: Geplanter Aktienrückkauf für Sky Deutschland-Deal

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RTL-Investment von vor 10 Jahren verloren

Analysten sehen bei RTL-Aktie Potenzial

Nachrichten zu RTL

DatumMeistgelesen
Analysen zu RTL

DatumRatingAnalyst
11.08.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025RTL HoldWarburg Research
11.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
08.08.2025RTL NeutralUBS AG
08.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
