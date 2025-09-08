RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf RTL-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von RTL. Das Papier von RTL legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 36,15 EUR.

Die RTL-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:01 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 36,15 EUR. Die RTL-Aktie legte bis auf 36,15 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,05 EUR. Der Tagesumsatz der RTL-Aktie belief sich zuletzt auf 3.368 Aktien.

Bei 37,90 EUR markierte der Titel am 30.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der RTL-Aktie ist somit 4,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 14.11.2024 Kursverluste bis auf 23,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 34,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem RTL seine Aktionäre 2024 mit 2,13 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,21 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,84 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2018 abgelaufenen Quartals präsentierte RTL am 13.03.2019. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,59 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat RTL im vergangenen Quartal 2,04 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RTL 2,04 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,76 EUR je RTL-Aktie.

