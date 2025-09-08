RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Mittwochnachmittag im Minus
Die Aktie von RTL gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RTL-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 36,05 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die RTL-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 36,05 EUR. Zwischenzeitlich weitete die RTL-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 36,00 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 34.290 RTL-Aktien.
Am 30.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 5,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.11.2024 bei 23,65 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
RTL-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,13 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,21 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,84 EUR für die RTL-Aktie.
Am 13.03.2019 hat RTL in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2018 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,59 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 2,04 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,04 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte RTL Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der RTL-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RTL-Aktie in Höhe von 2,76 EUR im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur RTL-Aktie
MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RTL-Investment von vor einem Jahr verdient
RTL-Aktie: Geplanter Aktienrückkauf für Sky Deutschland-Deal
MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RTL-Investment von vor 10 Jahren verloren
Ausgewählte Hebelprodukte auf RTL
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RTL
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: RTL Group
Nachrichten zu RTL
Analysen zu RTL
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|RTL Hold
|Warburg Research
|11.08.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|RTL Neutral
|UBS AG
|08.08.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.05.2025
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.2024
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.2024
|RTL Buy
|Warburg Research
|12.08.2024
|RTL Buy
|Warburg Research
|21.06.2024
|RTL Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|RTL Hold
|Warburg Research
|11.08.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|RTL Neutral
|UBS AG
|08.08.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RTL nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen