RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Mittwochnachmittag im Minus

10.09.25 16:11 Uhr
RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Mittwochnachmittag im Minus

Die Aktie von RTL gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RTL-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 36,05 EUR ab.

RTL
36,00 EUR -0,65 EUR -1,77%
Die RTL-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 36,05 EUR. Zwischenzeitlich weitete die RTL-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 36,00 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 34.290 RTL-Aktien.

Am 30.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 5,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.11.2024 bei 23,65 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

RTL-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,13 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,21 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,84 EUR für die RTL-Aktie.

Am 13.03.2019 hat RTL in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2018 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,59 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 2,04 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,04 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte RTL Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der RTL-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RTL-Aktie in Höhe von 2,76 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu RTL

DatumRatingAnalyst
11.08.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025RTL HoldWarburg Research
11.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
08.08.2025RTL NeutralUBS AG
08.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
15.05.2025RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2024RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.11.2024RTL BuyWarburg Research
12.08.2024RTL BuyWarburg Research
21.06.2024RTL BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11.08.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025RTL HoldWarburg Research
11.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
08.08.2025RTL NeutralUBS AG
08.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
16.05.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
18.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
14.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
16.01.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.

