RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL steigt am Mittag stark

RTL im Fokus

Die Aktie von RTL gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RTL nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 8,0 Prozent auf 38,00 EUR.

Die RTL-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:42 Uhr 8,0 Prozent im Plus bei 38,00 EUR. Die RTL-Aktie legte bis auf 38,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 346.022 RTL-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,37 Prozent. Am 14.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,65 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten RTL-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,13 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,21 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,41 EUR je RTL-Aktie aus.

RTL veröffentlichte am 13.03.2019 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,59 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,04 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,04 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass RTL im Jahr 2025 2,76 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

RTL-Aktie steigt: Stefan Raab plant drei TV-Auftritte in einer Woche

MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RTL-Investment von vor einem Jahr verdient

RTL-Aktie: Geplanter Aktienrückkauf für Sky Deutschland-Deal