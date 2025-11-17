DAX23.536 -1,4%Est505.632 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -0,6%Nas22.888 -0,1%Bitcoin80.337 -1,2%Euro1,1598 -0,2%Öl64,27 ±-0,0%Gold4.067 -0,3%
Aktienkurs aktuell

RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

17.11.25 16:08 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von RTL. Die RTL-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 33,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RTL
33,25 EUR 0,15 EUR 0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von RTL zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 33,40 EUR. Die RTL-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 33,50 EUR. Bei 33,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 17.918 RTL-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2025 markierte das Papier bei 38,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 16,47 Prozent Plus fehlen der RTL-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,70 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 29,04 Prozent könnte die RTL-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass RTL-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,65 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RTL 2,13 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 34,40 EUR für die RTL-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RTL am 13.03.2019. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,59 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat RTL im vergangenen Quartal 2,04 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RTL 2,04 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte RTL am 18.11.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass RTL im Jahr 2025 2,73 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu RTL

DatumMeistgelesen
Analysen zu RTL

DatumRatingAnalyst
28.10.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.09.2025RTL Market-PerformBernstein Research
11.08.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025RTL HoldWarburg Research
11.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
15.05.2025RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2024RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.11.2024RTL BuyWarburg Research
12.08.2024RTL BuyWarburg Research
21.06.2024RTL BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
28.10.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.09.2025RTL Market-PerformBernstein Research
11.08.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025RTL HoldWarburg Research
11.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
16.05.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
18.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
14.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
16.01.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RTL nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen