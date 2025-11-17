RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von RTL. Die RTL-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 33,40 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von RTL zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 33,40 EUR. Die RTL-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 33,50 EUR. Bei 33,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 17.918 RTL-Aktien umgesetzt.
Am 15.09.2025 markierte das Papier bei 38,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 16,47 Prozent Plus fehlen der RTL-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,70 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 29,04 Prozent könnte die RTL-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass RTL-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,65 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RTL 2,13 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 34,40 EUR für die RTL-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RTL am 13.03.2019. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,59 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat RTL im vergangenen Quartal 2,04 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RTL 2,04 Mrd. EUR umsetzen können.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte RTL am 18.11.2025 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass RTL im Jahr 2025 2,73 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur RTL-Aktie
RTL-Aktie unbeeindruckt: Neuer CEO gefunden
MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RTL-Investment von vor 3 Jahren verloren
MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RTL-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Ausgewählte Hebelprodukte auf RTL
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RTL
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu RTL
Analysen zu RTL
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|RTL Hold
|Warburg Research
|11.08.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.05.2025
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.2024
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.2024
|RTL Buy
|Warburg Research
|12.08.2024
|RTL Buy
|Warburg Research
|21.06.2024
|RTL Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|RTL Hold
|Warburg Research
|11.08.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RTL nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen