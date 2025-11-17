DAX23.842 -0,1%Est505.672 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.154 +1,0%Euro1,1598 -0,2%Öl63,92 -0,6%Gold4.082 +0,1%
Blick auf RTL-Kurs

RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL tendiert am Montagvormittag seitwärts

17.11.25 09:22 Uhr
RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL tendiert am Montagvormittag seitwärts

Die Aktie von RTL zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 33,20 EUR bewegte sich die RTL-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RTL
33,15 EUR 0,05 EUR 0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die RTL-Aktie um 09:00 Uhr im XETRA-Handel bei 33,20 EUR. Im Tageshoch stieg die RTL-Aktie bis auf 33,20 EUR. Die RTL-Aktie sank bis auf 33,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.024 RTL-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RTL-Aktie liegt somit 14,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,70 EUR am 15.11.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RTL-Aktie 40,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für RTL-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,65 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 34,40 EUR.

RTL ließ sich am 13.03.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,04 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,04 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

RTL wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,73 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

