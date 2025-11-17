RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Mittag mit KursVerlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von RTL. Die RTL-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 33,15 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 33,15 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die RTL-Aktie bis auf 33,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.955 RTL-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,90 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,35 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.11.2024 bei 23,70 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RTL-Aktie 39,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,65 EUR, nach 2,13 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,40 EUR je RTL-Aktie an.

RTL ließ sich am 13.03.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,59 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2,04 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

RTL dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RTL-Aktie in Höhe von 2,73 EUR im Jahr 2025 aus.

