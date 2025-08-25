RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Mittag in Rot

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von RTL gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die RTL-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 34,75 EUR ab.

Die RTL-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:44 Uhr um 2,8 Prozent auf 34,75 EUR nach. Die RTL-Aktie gab in der Spitze bis auf 34,75 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,55 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 28.941 RTL-Aktien den Besitzer.

Bei 37,90 EUR markierte der Titel am 30.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RTL-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.11.2024 (23,65 EUR). Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 46,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,03 EUR. Im Vorjahr erhielten RTL-Aktionäre 2,13 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,84 EUR je RTL-Aktie aus.

RTL gewährte am 13.03.2019 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2018 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,59 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie vermeldet. RTL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,04 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der RTL-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,78 EUR je Aktie in den RTL-Büchern.

