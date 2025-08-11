DAX24.041 ±-0,0%ESt505.396 +0,1%Top 10 Crypto16,00 ±-0,0%Dow45.502 -0,1%Nas21.647 +0,3%Bitcoin96.578 +1,1%Euro1,1675 +0,3%Öl67,68 -0,2%Gold3.407 +0,3%
Notierung im Blick

RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

28.08.25 16:10 Uhr
RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RTL. Die Aktionäre schickten das Papier von RTL nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 34,95 EUR.

Die RTL-Aktie konnte um 15:44 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 34,95 EUR. Bei 35,00 EUR markierte die RTL-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 26.818 RTL-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 37,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.06.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die RTL-Aktie mit einem Kursplus von 8,44 Prozent wieder erreichen. Bei 23,65 EUR fiel das Papier am 14.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RTL-Aktie 47,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

RTL-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,13 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,03 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,84 EUR an.

RTL gewährte am 13.03.2019 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2018 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,59 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 2,04 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet. Am 11.11.2026 wird RTL schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RTL-Gewinn in Höhe von 2,78 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

