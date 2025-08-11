RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL zeigt sich am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von RTL gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 35,45 EUR zu.

Die RTL-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 35,45 EUR. Die RTL-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 35,50 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 34,95 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 29.161 RTL-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 37,90 EUR erreichte der Titel am 30.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RTL-Aktie somit 6,46 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.11.2024 bei 23,65 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,29 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten RTL-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,13 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,03 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,84 EUR an.

RTL ließ sich am 13.03.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 2,04 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RTL 2,04 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 18.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von RTL.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,78 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

